×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye’de araç alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Araç Yangını#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 17:43

Osmaniye’de seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Haberin Devamı

7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 DRT 295 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Osmaniye’de araç alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aracın ön kısmını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Osmaniye’de araç alev alev yandı

Söndürme çalışmaları sırasında araçta yaşanan patlama çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Araç Yangını#Patlama

BAKMADAN GEÇME!