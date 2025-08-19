Osmaniye’de araç alev alev yandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 17:43
Osmaniye’de seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda maddi hasar meydana geldi.
7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 DRT 295 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Osmaniye
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aracın ön kısmını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Söndürme çalışmaları sırasında araçta yaşanan patlama
çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.