MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsmaniye’de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu
GeriGündem Osmaniye’de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 00:50 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Osmaniye’de, bir apartmanın girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Dışarıdan bebek ağlaması duyan vatandaşlar, evlerinden çıktıklarında apartman girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, muayenesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli memurlara teslim edildi.

Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle