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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de akılalmaz olay! Kendini eve kilitleyip ateşe verdi

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Osmaniye'de akılalmaz olay! Kendini eve kilitleyip ateşe verdi

Osmaniye’de ismi öğrenilemeyen kişi, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kapıdan içeri giren polis, bu kişiyi ikna edip dışarı çıkardı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri evin alt katından yükselen alevlere müdahale etti. Bu sırada kapıyı kilitleyip evi ateşe verdiği belirlenen kişiyi ikna etmek için de çalışma başlatıldı. Yoğun dumana maruz kalan ev sahibi, dışarı çıkmayı kabul etmedi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kapı açılarak polis içeri girdi. Ekipler, bu kişiyi ikna ederek dışarı çıkardı. Ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Osmaniyede akılalmaz olay Kendini eve kilitleyip ateşe verdi

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