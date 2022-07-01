Osmaniye’de akılalmaz olay! Hırsızın ifadesi polisi şaşırttı

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Ellerini kollarını sallayarak dükkana yöneldiler yüklü miktarda sigara ve içki çaldılar. Ancak olay basit bir soygundan ibaret değildi çünkü olay 320 bin liralık vurgunun arkasında dükkan sahipleri de vardı.



3 şüpheli gece vakti harekete geçti. Şüphelilerden biri plakasız araçtan indi ikisi ise dükkana yöneldi.



Dükkanın kapısını saniyeler içinde açtılar. Dükkandaki 320 bin liralık ürünü çaldılar. Soygun sonrası iki ortak sigorta şirketinde para alabilmek için polis merkezinde aldı.

Soygunu mercek altına alan polis ekipleri kamera kaydını izlerken bir aracın olay yerine yaklaştığını ve soygunun bitmesini beklediğini fark etti. Aracı inceleyen ekipleri iki ortağın içinde olduğunu anladı. Gözaltına alınan bir şüpheli soygunu itiraf ederken 2 ortağın sigorta şirketinden para alabilmek için hırsızlığı planladığını anlattı. Çalınan ürünler ise ortaklardan birinin annesinin evinde ele geçirildi.