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Osmaniye’de akılalmaz olay! Hırsızın ifadesi polisi şaşırttı

#Osmaniye#Polis#Hırsızlık

Osmaniye’de 3 şüpheli girdikleri dükkandan 320 bin liralık içki ve sigara çaldı. Olayı çözmek için yüzden fazla kamera kaydını inceleyen polis ekipleri gerçeği öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayrıntılar CNN TÜRK muhabiri Emel Telli’nin özel haberinde.

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Ellerini kollarını sallayarak dükkana yöneldiler yüklü miktarda sigara ve içki çaldılar. Ancak olay basit bir soygundan ibaret değildi çünkü olay 320 bin liralık vurgunun arkasında dükkan sahipleri de vardı.

3 şüpheli gece vakti harekete geçti. Şüphelilerden biri plakasız araçtan indi ikisi ise dükkana yöneldi.

Dükkanın kapısını saniyeler içinde açtılar. Dükkandaki 320 bin liralık ürünü çaldılar. Soygun sonrası iki ortak sigorta şirketinde para alabilmek için polis merkezinde aldı.

Soygunu mercek altına alan polis ekipleri kamera kaydını izlerken bir aracın olay yerine yaklaştığını ve soygunun bitmesini beklediğini fark etti. Aracı inceleyen ekipleri iki ortağın içinde olduğunu anladı. Gözaltına alınan bir şüpheli soygunu itiraf ederken 2 ortağın sigorta şirketinden para alabilmek için hırsızlığı planladığını anlattı. Çalınan ürünler ise ortaklardan birinin annesinin evinde ele geçirildi.

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