Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye’de acil yıkımı kararlaştırılan 469 binadan 206’sı yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Deprem#Yıkım
Osmaniye’de acil yıkımı kararlaştırılan 469 binadan 206’sı yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 19:52

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği ‘asrın felaketi' olarak adlandırılan depremden önemli boyutta etkilenen Osmaniye'ye de, depremler sonrası acil olarak yıkılmasına karar verilen 469 binanın kontrollü yıkımları sürdürülüyor. Bugüne kadar 206 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 140 enkaz ise kaldırıldı.

Haberin Devamı

Osmaniye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 78 bin 843’ü hasarsız, 8 bin 379’u ağır hasarlı, 29 bin 478’i az hasarlı, 1313’ü orta hasarlı ve 469 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. Cumhuriyet savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar 206 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 140 enkaz ise kaldırıldı.

Depremlerde Osmaniye’de 53 enkazda arama- kurtarma çalışması yapılmış, 94 kişi sağ kurtarılmış, 994 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 603 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Deprem#Yıkım

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT