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Osmaniye'de acı olay! Sumak toplamak için çıkan yaşlı kadının arazide cansız bedeni bulundu

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#Cezire Avlukyar#Sumak Toplama#Kayıp Arama
Osmaniyede acı olay Sumak toplamak için çıkan yaşlı kadının arazide cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 09:06

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için dün evden çıkan ve haber alınamayan Cezire Avlukyarı'nın (75), jandarma ve köylülerin katıldığı arama çalışmaları sonucu arazide cansız bedeni bulundu.

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Kadirli ilçesi Yenigün köyündeki evinden dün sumak toplamak için çıkan Cezire Avlukyarı, akşam olmasına rağmen eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Osmaniyede acı olay Sumak toplamak için çıkan yaşlı kadının arazide cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmasına köy halkı da destek verdi. Gece yarısına kadar süren arama çalışması sonucu Avlukyarı, arazide hareketsiz yatarken bulundu.

Osmaniyede acı olay Sumak toplamak için çıkan yaşlı kadının arazide cansız bedeni bulundu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Avlukyarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cezire Avlukyarı’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Avlukyarı’nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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#Cezire Avlukyar#Sumak Toplama#Kayıp Arama

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