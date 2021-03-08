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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de 6 kaçak göçmen yakalandı

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Osmaniye’de 6 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE’de polisin otogar ve çevresinde yaptığı uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogar ve çevresinde çalışma yapıldı. Bu sırada, durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 6 kişinin üzerinde resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Tercüman aracılığıyla yapılan mülakatta; 20-25 yaşlarındaki Pakistan uyruklu 6 düzensiz göçmenin, İran sınırından kaçakçılara kişi başı 600 dolar vererek Doğubayazıt kırsalından Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Pakistan uyruklu 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından, gerekli idari ve sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, ardından da Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

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