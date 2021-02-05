Osmaniye’de 6 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Uygulamada, S.T. yönetimindeki yolcu otobüsü durdurularak yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik ibraz edemeyen 6 yolcunun, ülkeye yasa dışı yollarla Van üzerinden giriş yapan Afganistan uyruklu kişiler olduğu belirlendi.



Otobüs şoförü S.T. ile muavin B.G. gözaltına alınırken, kaçaklar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.