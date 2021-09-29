Osmaniye'de 579,65 gram cıva ele geçirildi

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OSMANİYE (AA) - İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, satılması yasak olan maddelerin bulunduğu belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, adreslerdeki aramasında, 579,65 gram cıva, 487,08 gram demir ve kalsiyum içeren madde, 35,97 gram sıvıyla karıştırılmış demir, kalsiyum ve cıva içeren toz madde, 148,34 gram kalsiyum içeren madde, 5 şırınga ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "tehlikeli madde kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.