Osmaniye'de 579,65 gram cıva ele geçirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
En yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileriEn yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileri#Koronavirüs
Konyadan sonra bir ilde daha görüldü İlk defa olduKonya'dan sonra bir ilde daha görüldü! 'İlk defa oldu'#Karaman
Aşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyorAşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyor!#Koronavirüs
Büşranın akılalmaz ölümü Karar sonrası aile sinir krizi geçirdiBüşra'nın akılalmaz ölümü! Karar sonrası aile sinir krizi geçirdi#Hanife Büşra Konyar
Salgını kontrol altına aldık diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı'Salgını kontrol altına aldık' diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı! #Koronavirüs
Altınlarla kayıplara karıştı Kuyumcunun önüne akın ettiler Altınlarla kayıplara karıştı! Kuyumcunun önüne akın ettiler#ANKARA
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
O giydiği sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisiO giydiği sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi#JAMES BOND
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de 579,65 gram cıva ele geçirildi

#Osmaniye#Civa#Polis
Osmaniyede 579,65 gram cıva ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 579,65 gram cıva ile çeşitli maddelerin ele geçirildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

OSMANİYE (AA) - İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, satılması yasak olan maddelerin bulunduğu belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, adreslerdeki aramasında, 579,65 gram cıva, 487,08 gram demir ve kalsiyum içeren madde, 35,97 gram sıvıyla karıştırılmış demir, kalsiyum ve cıva içeren toz madde, 148,34 gram kalsiyum içeren madde, 5 şırınga ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "tehlikeli madde kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Civa#Polis