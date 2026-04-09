Osmaniye'de 49,2 milyar TL'lik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 17:31

Osmaniye merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen 'Kupon-80’ operasyonunda, hesaplarında yaklaşık 49,2 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İNCELEMELERDE ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdıkları ve yaklaşık 49,2 milyar TL tutarında finansal hareketlilik olduğu belirlendi.

Osmaniye merkezli olarak Mardin, Gaziantep ve Bingöl’de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kupon-80' operasyonunda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

