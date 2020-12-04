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OSMANİYE (İHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de 4 köyde uygulanan karantina kaldırıldı

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Osmaniye’de 4 köyde uygulanan karantina kaldırıldı
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Osmaniye merkezde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 köyde uygulanan karantina sona erdirildi.

Osmaniye’de yükselişe geçen Covid-19 salgını nedeniyle karantina altında tutulan Çardak, Akyar, Issızca ve Kesmeburun köylerinde uygulanan karantina süresi İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince karantina altında tutulan Çardak, Akyar, Issızca ve Kesmeburun köylerinde 04 Aralık 2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 4 Aralık 2020 tarih saat: 24.00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
Ayrıca karantina altında tutulan Gebeli Mahallesi 10553 Sokakta da yeni vakanın çıkmaması nedeniyle uygulanan karantinan kaldırıldığı bildirildi.

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