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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

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Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durduğu bir otobüste yapılan aramada, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya giden bir otobüsü E-90 otoyolundaki bir tesiste durdurup, arama ve kimlik sorgusu yaptı. Kontrolde, 34 düzensiz göçmen yakalanırken, kendilerine yardım eden Y.T. ve Ö.L. gözaltına alındı. Haklarında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34 düzensiz göçmen ise yapılan işlemlerin ardından Osmaniye Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

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