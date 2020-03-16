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Haber Giriş: 16.03.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü olan saat 15.35'teki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.

Öte yandan, son 3 gündür Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 7 ayrı deprem kaydedildi.

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