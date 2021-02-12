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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Osmaniye’de, 2 kaçak göçmen yakalandı

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Osmaniye’de, 2 kaçak göçmen yakalandı
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OSMANİYE’de yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde yabancı uyruklu 2 kişinin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar aldı. Adrese giden ekipler, Afganistan uyruklu 2 erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin kimlik belgelerinin bulunmadığı, yaklaşık 5 ay önce Van üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları, insan kaçakçılarına ise 2 bin dolar ödedikleri tespit edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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