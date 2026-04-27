×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye'de 19 yaşındaki Mert, komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 10:44

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 19 yaşındaki Mert Mustafa Çalış, tartıştığı komşusu Furkan A. (20) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Mert Mustafa Çalış, komşusu Furkan A. ile kız meselesi yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Furkan A. tarafından sırtından bıçaklanan Çalış, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çalış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çalış'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Furkan A.’yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!