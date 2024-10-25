Osmaniye’de 12 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede merkez ilçede 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.K., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.U., 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan A. L. B., 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M. Ş. A., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.S., 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.D. ile 6 yıl 3 ay hapis cezaları bulunan M.A., O.A. ve Y.Ö. ile Kadirli’de E.A., Düziçi’nde 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.İ. adreslerine yapılan baskın sonucu yakalandı.

Ayrıca Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordine sonucu Dörtyol ilçesinde de 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan F. D. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 hükümlü, sevk edildikleri adli makamların ardından, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.