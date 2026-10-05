Osmaniye ve Adana’da korkutan depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Adana’da dün saat 14.19’da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan deprem, yerin 7.99 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu depremden 17 dakika sonra, saat 14.36’da yine Adana Saimbeyli merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.67 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı, tedirginliği arttırdı. Tokmanaklı Mahallesi’ndeki Hopka Dağı’ndan kaya parçaları düştü.

Adana’da art arda olan sarsıntıların korkusu sürerken, dakikalar sonra bu kez komşu Osmaniye sallandı. Osmaniye’nin Sumbas ilçesi merkezli saat 14.43’teki 5.2 büyüklüğünde deprem, daha büyük korkuya neden oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen bu sarsıntı, Osmaniye’nin yanı sıra daha önceki iki depremin hissedildiği Adana’da da hissedildi.

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Depreme 7’nci kattaki dairede yakalanan Durmuş Zümrütyaprak, “6 Şubat’taki aynı duyguları tekrar yaşadık. Artık uyku uyuyamaz olduk, gözlerimiz sürekli avizede, bir sarsıntı olur mu korkusuyla yaşıyorduk” dedi.

AFAD’tan “Depremler sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

AFAD verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00’da 4.5, 20.28’de ise 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Sarsıntılar kısa süreli tedirginliğe neden olurken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yazılı açıklamasında, “6 Şubat 2023 Ekinözü depreminden sonra Göksun güneyinden Kozan-Kadirli’ye doğru 5 büyüklüğüne varan yüzlerce deprem oldu. Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir. Halkın panik yapmaması ve yetkili makamların direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan ön değerlendirme raporunda “Ana şoktan, 12.58’e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2.4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedilmiştir” bilgisine yer verildi. Bölgede 1900’den bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 depremin meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5.7 olduğu bildirilen raporda, bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı. m DHA