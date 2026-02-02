×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 09:32

Osmaniye merkezli, 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada cep telefonu gibi çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik harekete geçti. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda B.A. (30), T.M. (39) ve A.E. (38) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada cep telefonu gibi çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

