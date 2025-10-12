Osmaniye Adalet Binası'nın ihalesi yapılacak

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için fiziki kapasitelerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Her zaman öncelikleri olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yeni adalet binaları yaptıklarını, adaleti güçlü temeller üzerine yükselttiklerini ifade eden Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Osmaniye Adalet Binamızın ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Osmaniye Adalet Binamız, 45 bin 884 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu, 337 araçlık otoparktan oluşacak. Yapımına en kısa sürede başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, Osmaniyemize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."