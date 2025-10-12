Osmaniye Adalet Binası'nın ihalesi yapılacak

Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için fiziki kapasitelerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Her zaman öncelikleri olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yeni adalet binaları yaptıklarını, adaleti güçlü temeller üzerine yükselttiklerini ifade eden Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Osmaniye Adalet Binamızın ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Osmaniye Adalet Binamız, 45 bin 884 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat, 136 hakim ve Cumhuriyet savcı odası, 58 duruşma salonu, 148 kişilik toplantı/konferans salonu, 337 araçlık otoparktan oluşacak. Yapımına en kısa sürede başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, Osmaniyemize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."