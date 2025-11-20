Osmaniye 4,4’le sallandı! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti: ‘Haritalanmamış faylar var, 7 büyüklüğünde deprem üretebilir’

Haberin Devamı

AFAD, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8,8 kilometre olarak kaydedildi.

Haberin Devamı

Bölgede son dönemde büyüklüğü 3-4 arasında değişen sarsıntılar sık görülüyor. Hatta 19 Ekim’de Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.Bölgedeki hareketliliği uzun süredir takip eden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal’a ekim ayındaki depremi sorduğumda Savrun Fayı’na odaklanıldığını ancak onu kesen doğu-batı yönlü çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirtmiş,diyerek uyarıda bulunmuştu.

Yaşanan son depremin ardından yeniden görüşlerine başvurduğum Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölge için bir kez daha çok önemli uyarılarda bulundu.



‘BÖLGE DİKKATLE İZLENMELİ’



Osmaniye’de çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki depremin kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Pampal, “Son dönemde büyüklüğü 3-4 arasında değişen depremler bu bölgede sık görülüyor. Bölgede büyük depremler üretebilecek aktif faylar bulunuyor” dedi.



Pampal, 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de yaklaşık 1000’den fazla kaybın yaşandığını hatırlatarak, “O dönem bölge oldukça hareketliydi ancak şu an sarsıntılar durulmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Hatay’dan Çelikhan’a kadar uzanan kısmının 300 kilometreden uzun bir bölümünün kırıldığını vurgulayan Pampal, 6,7 büyüklüğündeki depremde Çardak Fayı'nın da kırıldığını söyledi.

Osmaniye özelinde hareketliliğin devam ettiğini belirten Pampal, “Bölge dikkatle izlenmeli” uyarısında bulundu.

‘BURASI ÜÇ LEVHANIN KESİŞİM NOKTASI’



Haberin Devamı

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Osmaniye bölgesinin deprem açısından bir kesişim noktasında olduğunun altını çizerek “Burası üç levhanın kesişim noktası:Bu nedenle bölgede çok sayıda büyük ve küçük fay bulunuyor” dedi.Pampal, bölgede öne çıkan bazı fayları şöyle sıraladı:

“Osmaniye-Düziçi Fayı ile Toprakkale Fayı, ovayla dağın birleştiği kesimde yer alıyor. Devamında Yumurtalık ve Karataş fayları var. Batıda ise 1998’de Ceyhan-Adana depremini oluşturan başka bir fay bulunuyor. Bölgenin deprem riski düşük değil.”



‘HARİTALANMAMIŞ DOĞU-BATI YÖNLÜ AKTİF FAYLAR VAR, 6-7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR’



Osmaniye-Düziçi ve Toprakkale faylarının Osmaniye’nin içinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Biri doğu sınırından geçiyor. Osmaniye’nin altı alüvyal zeminle kaplı ve kuzeyinde henüz haritalanmamış doğu-batı yönlü aktif faylar var. Bu fay, Ceyhan Nehri’nin yatağını değiştirmiş. Osmaniye’yi etkileyebilecek bu faylar genellikle 6-7 büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.



8,8 KİLOMETRELİK DERİNLİĞİ NASIL YORUMLAMAK GEREKİYOR?



Prof. Dr. Süleyman Pampal, Osmaniye’deki depremin 8,8 kilometre derinliğinin normal olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Pampal, “Türkiye’de kara sınırları içindeki depremlerin odak derinliği genellikle 7-8 kilometre arasında. Depremin derinliği, yerin içinde enerjinin boşalmaya başladığı noktadan yüzeye dik olarak ölçülen mesafedir. Bizdeki depremler genellikle sığdır, yani 0-60 kilometre derinlik arasındadır” diye konuştu.



4,4 büyüklüğündeki depremin derinliğini “orta ölçeğin altında” olarak değerlendiren Pampal, “Bölgedeki sarsıntıların devam edip etmeyeceğini takip etmek gerekiyor, şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

