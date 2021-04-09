Osmangazi Posta Kodu kaçtır? Bursa'nın ilçesi Osmangazi'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Bursa ülkemizin en güzel şehirleri arasında yer almaktadır. Tarihi ve kültürel mirası çok eskiye dayanan ve çok geniş bir şehirdir. Bu şehrin posta kodu 16000'dir. Aynı zamanda bu şehrin bütün ilçelerinin ve mahallelerinin de 5 haneli posta kodu bulunur. Osmangazi posta kodu kaçtır? Bursa'nın ilçesi Osmangazi'nin ve mahallelerinin posta kodları nedir gibi benzeri bilgileri derledik.
Osmangazi ilçesi Bursa'ya bağlı bulunan ilçelerden birisidir.
Osmangazi İlçesinin Posta Kodu Kaçtır?
Bursa ülkemizin tarihi ve kültürel miras olarak en zengin şehirlerinden biridir. Bursa'nın Osmangazi ilçesinin posta kodu, diğer ilçeleri ve mahallelerinin posta kodu 16 ile başlamaktadır. Osmangazi ilçesinin posta kodu 16190'dır.
Bursa'nın İlçesi Osmangazi'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları Nedir?
Bursa'nın posta kodunun 16000 olduğunu yukarıda belirttik. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bursa'nın turistik açıdan en çok rağbet gören şehirlerind her bir ilçesinin ve mahallesinin kendine has bir posta kodu olduğunu söyledik. Bursa'nın Osmangazi ilçesinin mahallelerinin posta kodları:
Alemdar Mahallesi: 16190
Çeltik Mahallesi: 16190
Çukurca Mahallesi: 16190
Dereçavuş Mahallesi: 16190
Gaziakdemir Mahallesi: 16190
Mehmetakif Mahallesi: 16190
Sırameşeler Mahallesi: 16190
Soğanlı Mahallesi: 16190
Yeniceabat Mahallesi: 16190
Osmangazi › Altıparmak: 16050
Ahmetpaşa Mahallesi: 16050
Aktarhüssam Mahallesi: 16050
Altıparmak Mahallesi: 16050
Çırpan Mahallesi: 16050
Hocahasan Mahallesi: 16050
İntizam Mahallesi: 16050
Kuruçeşme Mahallesi: 16050
Muradiye Mahallesi: 16050
Selimiye Mahallesi: 16050
Şehabettinpaşa Mahallesi: 16050
Şehreküstü Mahallesi: 16050
Yahşibey Mahallesi: 16050
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