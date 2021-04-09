Osmangazi Posta Kodu kaçtır? Bursa'nın ilçesi Osmangazi'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Osmangazi ilçesi Bursa'ya bağlı bulunan ilçelerden birisidir.

Osmangazi İlçesinin Posta Kodu Kaçtır?

Bursa ülkemizin tarihi ve kültürel miras olarak en zengin şehirlerinden biridir. Bursa'nın Osmangazi ilçesinin posta kodu, diğer ilçeleri ve mahallelerinin posta kodu 16 ile başlamaktadır. Osmangazi ilçesinin posta kodu 16190'dır.

Bursa'nın İlçesi Osmangazi'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları Nedir?

Bursa'nın posta kodunun 16000 olduğunu yukarıda belirttik. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bursa'nın turistik açıdan en çok rağbet gören şehirlerind her bir ilçesinin ve mahallesinin kendine has bir posta kodu olduğunu söyledik. Bursa'nın Osmangazi ilçesinin mahallelerinin posta kodları:

Alemdar Mahallesi: 16190

Çeltik Mahallesi: 16190

Çukurca Mahallesi: 16190

Dereçavuş Mahallesi: 16190

Gaziakdemir Mahallesi: 16190

Mehmetakif Mahallesi: 16190

Sırameşeler Mahallesi: 16190

Soğanlı Mahallesi: 16190

Yeniceabat Mahallesi: 16190

Osmangazi › Altıparmak: 16050

Ahmetpaşa Mahallesi: 16050

Aktarhüssam Mahallesi: 16050

Altıparmak Mahallesi: 16050

Çırpan Mahallesi: 16050

Hocahasan Mahallesi: 16050

İntizam Mahallesi: 16050

Kuruçeşme Mahallesi: 16050

Muradiye Mahallesi: 16050

Selimiye Mahallesi: 16050

Şehabettinpaşa Mahallesi: 16050

Şehreküstü Mahallesi: 16050

Yahşibey Mahallesi: 16050

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