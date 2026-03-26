Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının fenomen olduğu ortaya çıktı

#Osmangazi Köprüsü#Kübra Karaaslan#Sosyal Medya
Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının fenomen olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 01:49

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybeden kadının sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı. Çevredekilerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Karaaslan'ın atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprüye gelen sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, Karaaslan'ı ikna etmek için seferber oldu. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen Karaaslan, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının fenomen olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının fenomen olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının fenomen olduğu ortaya çıktı

#Osmangazi Köprüsü#Kübra Karaaslan#Sosyal Medya

