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Osmangazi Köprüsü'nde 10'dan fazla aracın lastiği patladı

Güncelleme Tarihi:

#Osmangazi Köprüsü#Lastik#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 13:02

Osmangazi Köprüsü'nde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansıdı.

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Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı. Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti. Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı.

Osmangazi Köprüsünde 10dan fazla aracın lastiği patladı

Birçok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.

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#Osmangazi Köprüsü#Lastik#Otomobil

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