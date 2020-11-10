MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsmancık'ta uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Osmancık'ta uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ÇORUM (İHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Osmancık'ta uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osmancık'ta uyuşturucu operasyonu
Abone Olgoogle-news

Çorum'un Osmancık ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri bir şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, D-100 karayolu üzerindeki uygulama noktasında yaptığı denetimler esnasında, bir şahsın üzerinde 2 bin 565 adet ekstazi hap ile 185 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Nakil ve Ticareti yapmak suçundan düzenlenen tahkikat ekrakları ile birlikte adliyeye sevkedildi. Cumhuriyet savcısının ifadesini almasından sonra mahkemeye sevkedilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle