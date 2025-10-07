Osmancık’ın tenis hikâyesi

Haberin Devamı

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde yıllar önce atıl durumda bulunan bir tenis kortu, bugün bir ilçenin buluşma noktası haline geldi. Eczacı Nuray Karakaya’nın kişisel ilgisiyle başlayan serüven, kısa sürede çocuklardan ev hanımlarına kadar geniş bir kesimin tenisi keşfetmesini sağladı. Osmancık Tenis Spor Kulübü Başkanı Nuray Karakaya, Hürriyet’e bu serüveni şöyle anlattı:

‘60 KİLOMETRE GİDİYORDUM’

“Tenise hep ilgim vardı. Tenis maliyetli bir spor olduğu için öğrenciyken ders alma imkânım olmadı. Eczacılık fakültesini bitirip İstanbul’da yardımcı eczacılık yaptığım dönem birkaç ay tenis dersi aldım. Daha sonra memleketim Osmancık’a taşındım ve burada bir eczane açtım. Tenis oynamaya devam etmek istiyordum ama ilçede böyle bir imkân yoktu. Çorum Merkez’de tenis dersi veren bir hoca buldum. Haftada 2 gün dolmuşla 60 kilometre yol aşıp ders alıyordum. Şans eseri 2011 yılında Osmancık’ta da bir tenis kortu olduğunu keşfettim. Kullanılmadığı için atıl durumdaydı, kimse de bilmiyordu. Yıllar önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmış. Tek başıma tenis oynayamayacağım için biraz araştırdım. Bir beden eğitimi öğretmeninin arada kortu kullandığını öğrendim ve iletişime geçtim. Birlikte tenis oynamaya başladık. Zamanla başka insanların da dikkatini çekti ve onlar da oynamak istedi. İmece usulü birbirimize öğrettik. Malzeme sorunumuz vardı, onları kendimiz hallettik. Yavaş yavaş oynayan sayısı arttı, küçük çaplı turnuvalar düzenlemeye başladık. Turnuvalarımız yakın illerde duyulmaya başladı. Onlar da katılmak istedi.

‘BİR KIVILCIM BÜYÜSÜN’

Başta kendi aramızda eğlenmek için oynuyorduk. Ama zamanla gördük ki kortun kenarında merakla bakan çocuklar, denemek isteyen gençler, hatta izleyip heveslenen büyükler var. Bu yüzden 2021 yılında kulübümüzü kurduk. Kortu kullanmak isteyen ama malzemesi olmayan insanların ücretsiz ve sistemli bir şekilde tenis oynamasını sağlamak istedik. Herkesin bütçesi antrenörle çalışmaya yetmiyordu, üstelik antrenör de yoktu. Vekilimiz Oğuzhan Kaya’ya rica ettik, antrenör geldi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü kapsamında ücretsiz kurslar verdi. Çocuklara da kadınlara da kurslar açtık. Birçok ev hanımı tenis oynamaya başladı. O antrenörümüz gitti ama şimdi de kulübümüzün antrenörü var. Eski kaymakamımız da çok yardımcı oldu, kortumuz yenilendi. İlgi yoğun olduğu için artık tek kort yetmiyor. Kışları açık kortta oynayamadığımız için kapalı kortumuz yapılıyor. Kısıtlı imkânlarla sınırsız heyecan yaşadığımız kort, bizim buluşma noktamız. Çocuk, genç, yaşlı... Tenis hepimizin oyunu. İstiyoruz ki buradan iyi tenisçiler çıksın, Türkiye’de bizi temsil etsin. Bizim için en önemli şey, bu küçük ilçeden çıkan bir kıvılcımı büyütmek.”

‘İYİ BİR TENİSÇİ OLMAK İSTİYORUM’

Osmancık’ta yaşayan 12 yaşındaki Yusuf Taşlı, 2 yıldır tenis oynadığını belirterek, “Babam ilçemizdeki kortta tenis oynuyordu. İlgimi çekti ve ben de oynamaya başladım. Haftada 3 kez tenis oynamaya, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İleride iyi bir tenisçi olmak, turnuvalara katılmak istiyorum. Geçen yıl Çorum’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği okul sporlarında birinci olduk. Rakiplerimiz arasında koşulları daha iyi olan özel okul öğrencileri de vardı ama biz kazandık” dedi.