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Osman Öcalan gündem oldu

#Osman Öcalan#Cenaze#PKK
Osman Öcalan gündem oldu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi olan ve kendisi de uzun süre PKK yöneticiliği yapan Osman Öcalan‘ın Kuzey Irak’ta ölümünden sonra, cenazesinin ne yapılacağı sorusu siyasetin de konusu oldu.

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AK Parti MKYK toplantısında bu konuda farklı görüşler dile getirildi. Edinilen bilgiye göre, MKYK toplantısında bir milletvekili ailenin cenazenin Türkiye’ye getirilmesi yönünde talebi olduğunu hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor” dedi.

‘BİZ KARAR VERELİM’

Bunun üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını, Osman Öcalan’ın son dönemde PKK tarafından hain ilan edildiğini, Kürtlere mesaj vermesi için TRT ekranlarına çıkarıldığını dile getirdi. Bazı MKYK üyeleri de “Abdullah Öcalan’ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?” diye sordu. Konunun değerlendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bürokratların kararına göre hareket etmeyelim. Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim” diyerek konuyu kapattı.

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#Osman Öcalan#Cenaze#PKK

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