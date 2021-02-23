Osman Müftüoğlu'ndan ‘Hürriyet Bizimle’ programında çarpıcı açıklamalar





Osman Müftüoğlu ‘Hürriyet Bizimle’de 7 merak edilen soruya 7 çarpıcı cevap verdi.



“Dört ayrı pandemi ile aynı anda savaşıyoruz” diyen Müftüoğlu bunların neler olduğunu tek tek anlattı.

Pek bilinmeyen bir tabir kullanan Müftüoğlu, “koronasomia yaşıyoruz” diyerek insanların bu tehlikeli durumdan nasıl kurtulabileceğinin yollarını gösterdi.

Pandemi sonrasında nasıl bir hayatın başlayacağına dair tahminlerini de anlatan Osman Müftüoğlu bağışıklık süresiyle ilgili son araştırmaya dair bilgileri aktardı.

Müftüoğlu ayrıca dün yapılan ve dünyayı umutlandıran duyuruyu da Hürriyet okurları ile paylaştı…