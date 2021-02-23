MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsman Müftüoğlu'ndan ‘Hürriyet Bizimle’ programında çarpıcı açıklamalar
GeriGündem Osman Müftüoğlu'ndan ‘Hürriyet Bizimle’ programında çarpıcı açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Osman Müftüoğlu'ndan ‘Hürriyet Bizimle’ programında çarpıcı açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osman Müftüoğlu'ndan ‘Hürriyet Bizimle’ programında çarpıcı açıklamalar
Abone Olgoogle-news

Fulya Soybaş moderatörlüğünde hazırlanan ‘Hürriyet Bizimle’ gündeme dair sıcak konularıyla her gün sizlerle. Fulya Soybaş’ın bugünkü konuğu Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu.



Osman MüftüoğluHürriyet Bizimle’de 7 merak edilen soruya 7 çarpıcı cevap verdi.

“Dört ayrı pandemi ile aynı anda savaşıyoruz” diyen Müftüoğlu bunların neler olduğunu tek tek anlattı.

Pek bilinmeyen bir tabir kullanan Müftüoğlu, “koronasomia yaşıyoruz” diyerek insanların bu tehlikeli durumdan nasıl kurtulabileceğinin yollarını gösterdi.

Pandemi sonrasında nasıl bir hayatın başlayacağına dair tahminlerini de anlatan Osman Müftüoğlu bağışıklık süresiyle ilgili son araştırmaya dair bilgileri aktardı.

Müftüoğlu ayrıca dün yapılan ve dünyayı umutlandıran duyuruyu da Hürriyet okurları ile paylaştı…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi