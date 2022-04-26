Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis

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GEZİ Parkı eylemleri davasında 9 yıl sonra karar açıklandı... İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması dün görüldü. İzleyici sayısının çokluğu nedeniyle duruşma 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda yapıldı. Duruşmada avukatlar mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Daha sonra sanıklardan son sözleri soruldu. Duruşmaya 1637 gündür tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS’le katılan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve işinsanı Osman Kavala, “AİHM’in hak ihlali olduğunu tespit eden kararından sonra delil niteliği olmayan delillerle hakkımda ağırlaştırılmış müebbet istenmesi hukuki değildir. Aynen ikinci iddianamedeki gibi bu yargı kararı kullanarak yapılan bir suikast eylemidir” sözleriyle savunmasını yaptı.

SALONDA TUTUKLANDILAR

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Mimar Mücella Yapıcı ise “Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. 50 yıllık meslek insanıyım. Toplum yararına mesleğimi onurla yürüttüm. Hiçbir zaman şiddetten yana olmadım. Bu yaşımda onur duyuyorum. Aynı onuru benim yaşıma geldiğinizde sizin de yaşamanızı diliyorum” dedi. Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. İlk olarak Osman Kavala ile ilgili karar açıklandı. Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanması kararlaştırıldı. Kavala, tutuklu bulunduğu casusluk suçundan ise beraat etti.

PROTESTO SESLERİ

Bu sırada salondan yuhalama sesleri yükseldi. Mahkeme heyeti izleyicileri uyardı. Ardından diğer sanıkların isimleri okundu ve ortak olarak verilen ceza açıklandı. Bunun üzerine mahkeme salonunda tekrar protestolar başladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tek tek tutuklanmalarına karar verdi.

Mahkeme sanıklardan mimar Mücella Yapıcı’yı, Anadolu Kültür Vakfı danışmanlarından sinemacı Çiğdem Mater’i, avukat Can Atalay’ı, İBB’nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi eski Başkanı Tayfun Kahraman’ı, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay’ı, yönetmen Mine Özerden’i ve Anadolu Kültür Başkanvekili Yiğit Ali Emekçi’yi de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 18’er yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmalarına karar verdi. Karar sonrası sanıklar duruşma salonundan polis zoruyla çıkartıldı.

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DOSYALARI AYRILDI

Davada yakalama kararı bulunan Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ayrılmasına, yargılamanın yarılan dosya üzerinden devam edilmesine karar verildi.

ÜYE HAKİM KARARA KARŞI OY KULLANDI



Mahkeme kararını oy çokluğu ile verdi. Üye hakim Kürşat Bektaş ise sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlarına karar verilmesi, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği yönünde karşı oy kullandı.