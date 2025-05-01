Osman Hamdi Bey’in ‘kayıp’ tablosuna rekor fiyat

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19. yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey’e ait olan ve yakın zamanda yeniden keşfedilen bir tablo, önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir müzayedede satışa çıktı. Tablo koleksiyonerlerin ve kurumların yoğun ilgisini çekerken, bir alıcı tarafından 1 milyon 16 bin sterline (52 milyon TL) satın alındı. Tabloyu telefon teklifiyle satın alan kişinin ismi açıklanmadı. Satış, 50 sanat eserinin art arda satıldığı bir müzayedede en yüksek değere ulaşan eser oldu.

Sotheby’s müzayede evine göre eserin nerede olduğu kısa süre öncesine kadar bilinmiyordu. Avrupa’daki özel koleksiyonlarda bir asırdan fazla bir süre kaldıktan sonra yeniden gün yüzüne çıkan 1881 tarihli ‘Preparing Coffee’ (Kahve Hazırlamak) tablosu, yakın zamana kadar sadece ünlü fotoğrafçılar Jean Pascal Sebah ve Policarpe Joaillier tarafından aynı yıl çekilen siyah - beyaz bir fotoğraftan biliniyordu. Eserin cam negatifi de İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi’nde bulunuyor.

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1910 YILINDA SATIN ALINDI

İlk olarak 1910 civarında Gürcistanlı bir sanat koleksiyoncusu olan Prens Sadiq Yadigarov tarafından satın alınan eser, oğlu Archil’e ve daha sonra 1930 civarında Viyana’da Archil ile evlilik yoluyla akraba olan özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008 yılına kadar burada kaldı. O zamandan beri, ortaya çıkana kadar başka bir Avusturyalı özel koleksiyonda tutuldu.

Zengin çinili, sütunlu bir iç mekânda (belki de İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nda hayali bir harem kompleksinde) yer alan resim, iki genç kadını ritüel bir kahve hazırlarken tasvir ediyor. Ortam kurgusal ancak Sotheby’s kataloğunun tanımladığı gibi ‘görkemli ve mücevher benzeri bir lüks izlenimi’ veren ayrıntılara mükemmel bir özen gösterilerek inşa edilmiş.