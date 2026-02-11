Osman Gökçek CNN Türk'te Meclis'teki kavgayı saniye saniye anlattı

Haberin Devamı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında TBMM'deki kavganın detaylarını anlattı.

Gökçek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"PİŞMAN DEĞİLİM"

"Sayın Bakanımız Akın Gürlek, bakanların oturduğu yerde oturuyor. Ben oraya giderek bakanımıza karşı hamle yapmalarına karşı orada bekledim. Özgür Özel'in yemin ettiği bir günde biz kürsüyü işgal etsek bize nasıl tepki verirlerdi? Bakanımızın olduğu kürsüye saldırıya geçtiler. Kitap atıp sinkaflı kelimeler söylediler. Bunlar, insanları gerecek ve insanları şiddete yöneltecek bir hareket. Sayın Tanal benim bakanımın üzerine, ne yapacağı belli olmayacak şekilde yürürse burada biz de tabii ki de hareket yapacağız. Mahmut Tanal saldırmaya kalkınca ben de AK Parti'nin vekili olarak bunu engelledim. Kürsüye saldırmaya kalktılar, biz de Bakanımız Akın Gürlek'in yanına gittik. Çok ağır kelime söylediler. Meclis'e hiç gelmeyenler bile saldırı için Meclis'e geldi. Mahmut Tanal hamle yapmaya kalktı. Hamlenin karşılığını gördüler. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Yarın tekrar demokratik hakkımızı engellemeye kalkarlarsa yine yapmaktan geri duymam. Bana yumruk gelmedi. Bir yumruk sıyırdı diyebilirim. Biz durup dururken mi saldırdık? Hiç pişmanlık duymuyorum."