Osman Gazi’ye ‘alp nöbeti’

Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki Tophane Parkı’nda, kente hâkim tepede bulunan Osman Gazi Türbesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılı etkinlikleri kapsamında Eylül 2020’de türbe önünde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan saygı nöbeti, o tarihten beri sürüyor.

ÖZENLE SEÇİLİYORLAR

Nöbet tutacak personel, fiziki özellikleri göz önüne alınarak gönüllülük esasına göre seçiliyor. Heybetli, güçlü ve kararlı duruşlarıyla, alp kıyafetleri giyip kılıç ve balta gibi silahlarını kuşanan nöbetçiler, her sabah görev yerine gidiyor. Tophane Parkı girişinde yaptıkları seremoninin ardından Osman Gazi Türbesi önünde 09.00’da nöbete başlayan alpler, her saat başında nöbetlerini diğer arkadaşlarına devrederek 17.00’ye kadar görev yapıyor. Jandarma personelince Orhan Gazi Türbesi’nin de bulunduğu parkta nöbet değişimi sırasında düzenlenen seremoni,

ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Nöbet değişimine şahit olan yerli ve yabancı turistler, cep telefonu kameralarıyla bu anı kayıt altına alıyor.