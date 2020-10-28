Osman Durmuş’a veda

Durmuş için önce TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Durmuş’un ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve milletvekilleri katıldı. Durmuş, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Durmuş’un oğlu Selçuk Durmuş ile Bahçeli’yi arayıp taziyelerini iletti.