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Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Osman Durmuş’a veda

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Osman Durmuş’a veda
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57’nci hükümette Sağlık Bakanlığı görevini yürüten ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden MHP’li Prof. Dr. Osman Durmuş (73) son yolculuğuna uğurlandı.

Durmuş için önce TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Durmuş’un ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve milletvekilleri katıldı. Durmuş, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Durmuş’un oğlu Selçuk Durmuş ile Bahçeli’yi arayıp taziyelerini iletti.

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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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