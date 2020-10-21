Osman Durmuş kimdir? İşte Osman Durmuş'un biyografisi

Bir dönem Sağlık Bakanı olarak görev yapan Durmuş, ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yayımlanan bir tıp profesörü. İşte, Osman Durmuş'un biyografisi...

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babası.