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Osimhen’le şampiyonluk dansı yapan Kadir Ircı'nın iş kazasında 2 parmağı kesildi

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#Osimhen#Kadir Ircı#Galatasaray
Osimhen’le şampiyonluk dansı yapan Kadir Ircının iş kazasında 2 parmağı kesildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 21:06

Galatasaray’ın şampiyonluğunda Victor Osimhen ile ettiği dansla dikkat çeken Kadir Ircı (38), yaşadığı iş kazası sebebiyle sağ el işaret ve orta parmağını kesti. Kesilen iki parmağı ameliyatla dikilen Ircı, Osimhen’e de seslenerek "Bir sezon daha bizde oyna. Şampiyonlar Ligi kupasını seninle alalım kral" dedi.

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Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı danslarıyla tanınan ve Galatasaray’ın Süper Lig Şampiyonu olduktan sonra Nijeryalı golcüsü Osimhen ile karşılıklı dans eden Kadir Ircı, geçirdiği iş kazasında sağ elindeki parmaklarını kaybetti. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Ircı, hurda keserken sağ elinin iki parmağını makineye kaptırdığını belirtip, "Sağ el, işaret ve orta parmağım kopmaya yakın bir şekilde kesildi. 2 gündür hastanedeyim. Ameliyatım 5,5 saat sürdü. Parmaklarım şu an iyi durumda sayılır. Doktorlar parmaklarının tedavisinin yüzde 30'nu hallettiklerini söylediler. Önümüzdeki pazartesi günü eğer uygun görürlerse taburcu olacağım. Sonrasında 1 yıl kadar fizik tedavi almam gerekiyormuş" dedi.

Osimhen ile daha önce bir araya gelip, dans ettikleri anları da anlatan Ircı, "Buradan Osimhen'e sesleniyorum. 'Osi Bizde kal. En azından bir sezon daha bizde oyna. Şampiyonlar Ligi’ni inşallah seninle alalım kral" dedi. "Osimhen sesimi duyarsa ben daha iyi olurum" diyen Ircı, onun takımda kalması için gereken her şeyi yapacağına inandığını da söyledi.

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Ircı, Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan'ın kendisini arayıp, geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu da söyledi.

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#Osimhen#Kadir Ircı#Galatasaray

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