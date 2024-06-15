Oscar’lık soygun... Plan 1.5 yıl önce yapıldı

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İSTANBUL Sarıyer Kireçburnu’ndaki Memduh Paşa Yalısı, 9 Haziran gecesi filmlere taş çıkartacak şekilde soyuldu. Reza Zarrab’ın eniştesi olan Omid Mohagilegh Eromi’nin yöneticisi olduğu NAB Holding’e ait yalı, holdingin ofisi olarak kullanılıyordu. Holdingin 5 kasası da bu yalıdaydı. Yalı bu nedenle soyguncuların hedefine girdi. Yalının bekçiliğini yapmak için 1.5 yıl önce işe giren Ahmet Yıldırım, diğer şüphelilerle birlikte aylar süren bir plan hazırladı. Ahmet Yıldırım bu süreçte hem yöneticilerin güvenini kazandı hem keşif yaparak kasaların özelliklerine hâkim oldu. Aradan geçen ayların ardından şüpheliler hırsızlık planını devreye soktu. Bulgaristan’dan 2 Haziran’da soygunda kullanılacak yabancı plakalı gri bir kamyonet getirildi.

ADIM ADIM PLANLAMIŞLAR

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Sonra Ahmet Yıldırım’ın gece vardiyasında çalıştığı bir gün beklendi. 9 Haziran saat 03.30’da soygun için düğmeye basıldı. Yıldırım’ın alarmları kapatması sonrası yalının kapısına yüzleri maskeli 4 kişi ülkeye soktukları kamyonetle geldi. Önceden belirlenen 5 kasanın kapısı manyetik matkapla kırıldı. Kasanın içinde toplam değeri yaklaşık 130 milyon TL olan döviz ve ziynet eşyası siyah poşetlere kondu. Poşetleri geldikleri kamyona dolduran hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Şüpheliler 9 Haziran gecesi yakalanmamak için 4 farklı sahte plaka kullandı. Alarmları kapalı olan ofisin soyulduğu sabah saatlerinde yalıya gelen yönetici Ümit E.’nin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Hızla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, 24 saat içinde 400 saatlik kamera görüntüsünü izledi. Polis ekipleri, soygunda kullanılan gri renkli kamyonu Pendik’te terk halinde buldu. B.Ç., Y.B., Aytekin A. ve M.Ş. olarak belirlenen dört şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri hızla harekete geçerek şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon düzenledi.

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FİLM KAPORTACIDA BİTTİ

Kaportacı dükkânı olan Aytekin A.’nın işyerine düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ş. de kıskıvrak yakalandı. Kaportacıda yapılan aramalarda 692 bin 200 dolar, 200 bin Euro, 20 bin TL, 900 gram ziynet eşyası, kasa açmakta kullanılan manyetik matkap, az miktarda uyuşturucu madde, soğuk cüzdan, 3 cep telefonu, 2 sahte plaka ele geçirildi. B.Ç., Fatih’te evinde yakalandı. Yapılan aramada 4 bin 400 dolar, 9 bin TL ve bir altın yüzük ele geçirildi. Bahçelievler’de evinde yakalanan Y.B.’nin evinde ise bir şey bulunamadı. Olay sonrası 5 esas şüpheliye yardım eden B.K., A.C.K., S.Ç. ve G.M. Edirne’de yakalandı. Tespit edilen 12 şüpheliden 10’u yakalanırken, 6 suç kaydı bulunan bekçi Ahmet Yıldırım ve Serdar Canpolat ise halen aranıyor. Adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 7’si hakkında tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

- ŞÜPHELİ Ahmet Yıldırım ile Serdar Canpolat’ın hırsızlıktan sonra yürüdükleri bir caddedeki görüntüleri ortaya çıktı. Beyaz tişört giyen Yıldırım ve sarı tişört giyen Canpolat’ın, sırt çantalarında Memduh Paşa Yalısı’ndan çaldıkları döviz ve altınla yürüdükleri, yürürken arkadan gelen bir taksiye binmek istedikleri ancak taksinin dolu olması sebebiyle binemedikleri görüntülerde kayıt altına alındı.

YALI REZA ZARRAB’IN ENİŞTESİNİN

31 Ekim 1895’te, II. Abdülhamid dönemi İçişleri Bakanı (Dahiliye Nazırı) Mehmed Memduh Paşa’nın ölümünün ardından yalı, mirasçılarına geçti. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınan bu yalı, sırasıyla Mehmed Memduh Paşa’nın mirasçılarından Şinasi Bilgin’e, sonra Anadolu Bankası’na, ardından Suudi Gürel’e daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na ve son olarak NAB Holding’e devredildi.

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ARAMA YAPILMIŞTI

2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab ve yakınlarının malvarlıklarına el koyulmuştu. Malvarlıklarına el koyulanlar arasında, soyulan Memduh Paşa Yalısı’nın şimdiki sahibi NAB Holding yöneticisi Omid Mohagilegh Eromi de bulunuyor. Eromi, Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli. Yalıya da bu sebeple daha önce operasyon düzenlenmiş ve muhasebe yetkilisi gözaltına alınmıştı