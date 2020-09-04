VAN,(DHA)
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Oscar, çekiciye bağlı dorsede 14 kilo 295 gram uyuşturucu buldu
VAN'ın Gevaş ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan çekiciye bağlı dorsede, narkotik köpek 'Oscar' ile yapılan aramada, 14 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.K., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesinde yaptığı yol kontrolü sırasında şüpheli gördükleri çekiciyi durdurdu. Çekiciye bağlı dorsede dedektör köpek 'Oscar' ile arama yapıldı. Aramada, dorseye gizlenmiş 14 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.K., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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