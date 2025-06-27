×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki ildeki OSB'de fabrikalar alev alev yanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Batman#OSB Yangını#Fabrikada Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 12:19

Adıyaman ve Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İki ilde de yangının neden çıktığı bilinmiyor.

Haberin Devamı

Edinilen ilk bilgilere göre, Batman OSB'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

İki ildeki OSBde fabrikalar alev alev yanıyor
ADIYAMAN'DA DA FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İki ildeki OSBde fabrikalar alev alev yanıyor

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, alevlerin büyüklüğü ve yoğunluğu vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Yangının, yan tarafta bulunan başka bir fabrikaya sıçrama riski bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
İki ildeki OSBde fabrikalar alev alev yanıyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#OSB Yangını#Fabrikada Yangın

BAKMADAN GEÇME!