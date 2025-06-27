İki ildeki OSB'de fabrikalar alev alev yanıyor

İHA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 12:19
Adıyaman ve Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İki ilde de yangının neden çıktığı bilinmiyor.
Edinilen ilk bilgilere göre, Batman OSB'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangınla birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.ADIYAMAN'DA DA FABRİKADA YANGIN ÇIKTI
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, alevlerin büyüklüğü ve yoğunluğu vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Yangının, yan tarafta bulunan başka bir fabrikaya sıçrama riski bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.