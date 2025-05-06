OSB Lojman Projesinde ilk harç... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz

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Bakan Kacır, teknolojinin yenilikçi sahalarında büyük bir yarışın olduğunu ifade edip, böylesi bir ortamda Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak olanın milli ve özgün teknolojiler geliştirmek olduğunu vurguladı.





“REKOR SAYIDA YATIRIM TALEBİ OLUŞTU”



OSB'lerdeki boş sanayi alanlarını, yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrimiçi platformda her ayın ilk pazartesi günü erişime açtıklarını, yeni kurulan OSB'lerde hızlı kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı oluşturmak üzere ön tahsis uygulamasını yürüttüklerini kaydeden Kacır, "Uygulamanın ilk 7 ayında OSB'lerde rekor sayıda yatırım yeri talebi oluştu. 167 OSB'mizde 13,2 milyon metrekare büyüklüğündeki 1173 parsel için 2 bin 386 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirdi. 39 OSB'mizde 28 milyon metrekarelik alan için 980 sanayicimiz de ön tahsis için başvurusunda bulundu. Yeni uygulama kapsamında yatırımlarını süresinde tamamlayamamış sanayicilerimizin üretime geçebilmeleri için Bakanlık olarak 3 yıla kadar ilave süre tanıdık. 5 bine yakın sanayicimiz bu imkandan yararlandı."dedi.





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“LOJMAN MODELİNİN İLK UYGULAMASINI MANİSA’DA HAYATA GEÇİRİYORUZ”



Türk sanayisinin rekabet gücünü kalıcı şekilde yükseltmek adına lojman adımını attıklarını belirten Kacır, "Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ile ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehirleşme planları ve yerel mimariyle uyumlu şekilde inşa edilecek, mülkiyeti OSB'ye ait olacak modern yaşam alanlarından, çalışanlarımız yaşadıkları şehirlerdeki kira bedelinin yaklaşık üçte biri oranında sembolik bir kullanım bedeli ödeyerek faydalanabilecek. OSB için geliştirdiğimiz bu yeni lojman modelinin ilk uygulamasını burada, ilklerin adresi Manisa'da hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.





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“ÖRNEK BİR YERLEŞİM ALANI İNŞA EDİLECEK”



Manisa OSB bünyesindeki çalışan sayısının 5 yıl içinde 62 binden 90 bine çıkacağını öngördüklerini aktaran Kacır, "Artan sanayi istihdamının beraberinde doğuracağı konut ihtiyacını karşılamak üzere, çalışanlarımız için 3 bin 650 konutluk modern lojman projesinin temelini atıyoruz. Projeyi aşamalı olarak genişleterek, 15 bin çalışanımızın barınma ihtiyacını karşılayacak sosyal donatılarıyla entegre, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini önceleyen örnek bir yerleşim alanı inşa edilecek. İnsanımızı daha güvenli, huzurlu ve müreffeh yaşam alanlarıyla buluşturmaya yönelik bu muazzam atılıma, OSB'lerimizin çalışanları için kuracağı lojman konutlar da çok kıymetli katkı sunacak. Önümüzdeki süreçte sanayimiz için daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere yeni adımlar atacağız." diye konuştu.

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Konuşmaların ardından butona basılarak konutların temel atımı gerçekleştirildi. Bakan Kacır, programın ardından törenin düzenlendiği lisedeki öğrencilerle bir araya geldi, öğrencilerle yemek yedi, sohbet etti.