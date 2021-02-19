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Dünya
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Osaka yine ağlattı

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Osaka yine ağlattı
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Avustralya Açık yarı finalinde Japon tenisçi Naomi Osaka’ya 2-0 yenilen Serena Williams, hem turnuvaya hem de 24. Grand Slam rekoruna bir adım kala veda etmiş oldu.

Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan ABD’li tenisçi, gözyaşları içinde salonu terk etti. 2018 yılında Amerika Açık finalinde karşılaşan Osaka ve Williams ikilisinden zaferle ayrılan yine Japon tenisçi olmuştu. 39 yaşına gelen Willams, bir Grand Slam turnuvası daha kazanması halinde Avustralyalı tenisçi Margaret Court’un rekoruna ortak olacak.

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