Osaka yine ağlattı

Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan ABD’li tenisçi, gözyaşları içinde salonu terk etti. 2018 yılında Amerika Açık finalinde karşılaşan Osaka ve Williams ikilisinden zaferle ayrılan yine Japon tenisçi olmuştu. 39 yaşına gelen Willams, bir Grand Slam turnuvası daha kazanması halinde Avustralyalı tenisçi Margaret Court’un rekoruna ortak olacak.