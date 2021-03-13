‘Örümcek ağı’ davası

İddianamede, her iki sanığın ‘taksirle yaralama’ ve ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek’ suçundan 2 yıl 3’er aydan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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