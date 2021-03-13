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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Örümcek ağı’ davası

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‘Örümcek ağı’ davası

MODELLİK yapan Bulgar Tatyana Toleva (35), ablasını ziyarete geldiği Türkiye’de yaptırdığı estetik operasyonunun ardından yüzünde hasar oluştu. Toleva, yüzünde deformasyon oluşturan ‘örümcek ağı’ olarak bilinen yüz germe estetiğini yapan iki kuaför Davut ve Melahat İ. kardeşler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddianamede, her iki sanığın ‘taksirle yaralama’ ve ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek’ suçundan 2 yıl 3’er aydan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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