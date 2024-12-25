Örümcek adam gibi binaya tırmanan hırsız kamerada

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“Sincap” lakaplı H.A., binanın üçüncü katına kadar tırmanıp evine girmeye çalıştığı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaş ‘Nereye kaçıyorsun, buraya bak. Kimse yok mu, hırsız var. Evime girmeye çalışıyor, polisi arayın' çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede binanın çevresini sarıp şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 4 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.