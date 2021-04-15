Oruçluyken parfüm sıkmak orucu bozar mı? Diyanet bilgileri

Parfüm sıkmak orucu bozar mı hususu pek çok Müslüman tarafından merak ediliyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, Diyanet'in orucu bozan durumlara yönelik açıklamalarını araştırıyor. Peki, parfüm kokusu orucu bozuyor mu? Parfüm sıkmak ve kolonya sürmek orucu bozar mı? İşte, o bilgiler

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara