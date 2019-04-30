Oruçluyken oje sürülür mü? Oje sürünce oruç bozulur mu?

Oruçluyken oje sürülür mü sorusu, Ramazan ayında hanımların gündemindeki konulardan birisi oluyor. Oje sürünce ibadetlerinin tehlikeye girip girmeyeceğini merak eden birçok vatandaş, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte, o konu hakkında bazı detaylar

ORUÇLUYKEN OJE SÜRÜLÜR MÜ?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.