Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan şeyler oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Özellikle banyo yapmak, denize girmek, diş fırçalamak gibi vücudun suyla direk temasta bulunduğu durumların oruç ibadetinin bozup bozmayacağını merak ediliyor. Kişisel bakımlarını oruç süreci içerisinde yapmayı planlayan vatandaşlar, ‘banyo yapmak (duş almak) orucu bozar mı?’ sorusuna yanıt Diyanet’ten geldi. İşte yanıtı:

Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu ifade edilen şeyler arasında denize girmek veya yıkanmanın yasak olmadığını görüyoruz. Bir insan tabi ki oruçlu olduğu zamanda özellikle yaz aylarında, sıcakta kişisel temizliğini yerine getirebilmek için pekala yıkanmalıdır. Oruçlu iken su içilmez. Yıkandığı esnada su içmediği müddetçe yıkanmasında herhangi bir sorun yoktur.