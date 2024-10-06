Oruç Reis’in yeni rotası Somali

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Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıtalar arası ilk görev yerine uğurlandı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan “Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı” kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin, Filyos Limanı’nda son kontrolleri yapıldı. Ardından saat 11.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaparak geçişine başladı. Saat 14.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önüne gelen Oruç Reis gemisi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı.

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MÜRETTEBATI SELAMLADI

Uğurlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz’dan geçen geminin mürettebatını selamladı. Törenin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali’ye gitmek üzere yola çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Bugün Oruçreis araştırma gemimizi Somali’ye uğurladık. 2017 yılından beri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Oruçreis, artık Somali’de her biri 5’er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik faaliyet yürütecek. On yıllardır çatışma, istikrarsızlık ve açlıkla anılan Somali bölgesi, Oruçreis’in keşifleri sonrasında artık ekonomik kalkınmayla, refahla, huzurla gündeme gelecek. Somali açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerimizden de Allah’ın izniyle müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

PETROL VE DOĞALGAZ ARAYACAK

- Filyos Limanı’ndan hareket eden Oruç Reis; Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

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3 BOYUTLU ÇALIŞACAK

- Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara’da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

TÜRKİYE’DE İNŞA EDİLDİ

- Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan, Türk mühendisleri tarafından dizayn edilip Türkiye’de inşa edilen Oruç Reis Araştırma Gemisi; 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip. Gemi adamı mürettebatı olarak tamamen Türk personel çalışıyor, sismik ve sörvey bölümlerinde ise yine çoğunluk Türk personel çalışmakla beraber tamamının Türk personel olması için personel yetiştirme ve eğitim çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalarına 2017 yılında başlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) uhdesinde Akdeniz ve Marmara bölgesinde, 2022 yılından itibaren ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) uhdesinde Akdeniz ve Karadeniz’de (özellikle Sakarya Gaz Sahası’nda) toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde 2 ve 3 boyutlu sismik çalışma yaparak veri topladı.

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ERDOĞAN’DAN PARTİLİLERE ‘DEĞİŞİM’ MESAJLARI

“Türkiye Buluşmaları” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Makamlar, rütbeler, oturulan koltuklar değişebilir. Molalar, kesintiler, dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrümüzü adadığımız dava ilelebet payidar olacaktır” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti “Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Kongre sürecimiz öncesinde bizlere rehberlik edecek fikir havuzunu toplamış bulunuyoruz. Türkiye Buluşmaları AK Parti’nin milletin kalbindeki sarsılmaz yerini teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk başta partimizi ve ittifakımızı görüyor, muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na güveniyor. Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bizden beklentilerinin farkındayız. Kongre sürecimizi tazelenmenin, büyük bir kucaklaşmaya dönüştürmenin arzusundayız. Yeni isimlerle kadrolarımızı yenileyeceğiz, güçleneceğiz.

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MOLALAR OLABİLİR

AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç kardeşlik hukukudur. Makamlar, rütbeler, oturulan koltuklar değişebilir. Molalar, kesintiler olabilir, dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrümüze adadığımız dava ilelebet payidar olacaktır. Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir. Öfke diline yer vermeyecek; nezaketle, hoşgörüyle yolumuzda ilerleyeceğiz.”

DÜNYAYA ÇAĞRI: BU ATEŞ SİZİ DE YAKACAK

İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum. İsrail’in harladığı ateş sadece bu coğrafyayı değil sizleri de yakacak. El ele verip söndürmezsek bu yangın eninde sonunda size ulaşacak. İslam alemini de ekonomik ve ticari tedbirleri almaya çağırıyorum. İsrail’e karşı önlem almadığımız her gün bu kan deryası her gün büyüyecek. İsrail’e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek ülke biziz. Uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi olan biziz.

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İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.