Oruç Reis’in seferine CHP desteği

HALKIN GÜNDEMİYLE İLGİLENİN

CHP MYK, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda MYK’ya yeni katılan üyelerle yeni döneme ilişkin planlamalar yapıldı. Edinilen bilgiye göre ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına gereksiz tartışmalara girmemelerini isteyerek, halkın gerçek gündemi ile ilgilenmelerini ve herkesin görevine odaklanmasını istedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından “buzdolabı” üzerinden yaptığı hesaba da tepki gösterdi. Halkın gerçek gündeminin dolmayan buzdolabı, kaynamayan tencere olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kurmaylarından söylem birliği içinde olmalarını istedi.

İNCE İDDİALARINA KARŞI ÇALIŞMA

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 seçimleri için “Sandıklarda müşahit yoktu” sözlerine karşı partide bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. İddiaların hedefindeki Onursal Adıgüzel, İnce’nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını kanıtlayacak verileri topluyor. Adıgüzel, sandıklara ilişkin çalışmayı tamamladıktan sonra kamuoyu ile paylaşacak.

MYK sonrası bir basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise “Türkiye’nin kendi kıta sahasında her türlü tasarrufu yapma hakkı vardır, uluslararası hukuka göre, bundan geri adım atılmamalıdır. Oruç Reis’in oraya gitmesi doğrudur ama bu meselelerin daha hızlı çözülmesi isteniyorsa, Mısır ile süratle aramızı düzeltmemiz lazım.” dedi.

GÜNDEMİMİZDE DEĞİL

Partiden ayrılıp yeni siyasi hareket başlatacağını söyleyen Muharrem İnce sorusuna ise Öztrak, “Bizim gündemimizde milletimizin açlığı, boş buzdolabı, boş tenceresi, 10 milyon işsizimiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok” diye yanıt verdi. Öztrak eski genel başkanların İnce konusunda devreye girmesiyle ilgili, “Bizim gerek mevcut gerek önceki dönem genel başkanlarımız öyle protokolle değil ihtiyaç duyduklarında bir araya gelirler” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SANCAR’A BAŞSAĞLIĞI

◊ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla arayarak kız kardeşi Ayşe Sancar’ın (46) ölümü nedeniyle başsağlığı diledi.

İMAMOĞLU CENAZEDE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün Ayşe Sancar’ın cenaze törenine katıldı. Bahçelievler Miraç Camisi’nde kılınan cenaze namazına HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, bazı HDP ve CHP İstanbul milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Sancar ailesi katıldı. (◊ DHA)

CHP’DEN AÇIKLAMA

Hürriyet’in dünkü “CHP de 2. Kaptan koltuğu Böke’nin” başlığına eski CHP Milletvekili Mustafa Özyürek’ten itiraz geldi. Özyürek yeni tüzüğe göre partide ikinci koltuğun örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’na ait olduğunu hatırlatarak “Genel sekreter hukuki konularda partiyi temsil eder. Partinin bürokratik işlerini yürütür. Eski tüzükte genel sekreter doğrudan PM tarafından seçilirdi ve örgütlerden sorumlu ikinci kişiydi. Yürürlükteki tüzüğün kabul edildiği kurultayda komisyon başkanı idim. Haberlerle ilgili titizliğinizi bildiğim için bu hatırlatmayı yapmak istedim” dedi. Düzeltir, özür dileriz.