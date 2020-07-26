MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOruç Reis'in Akdeniz açıklarında bekleyişi sürüyor
GeriGündem Oruç Reis'in Akdeniz açıklarında bekleyişi sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Oruç Reis'in Akdeniz açıklarında bekleyişi sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oruç Reis'in Akdeniz açıklarında bekleyişi sürüyor
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor.

Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) açıkladı. Açıklamanın ardından Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn görevlendirildi.

İki gün öncesine kadar fırkateynlerin de eşlik ettiği Oruç Reis'in Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Konyaaltı Sahili'den de görünen 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması da yapabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle