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AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 20:15 | Son Güncelleme:

Oruç Reis'e Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatıldı

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Oruç Reis'e Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatıldı
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Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına 27 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.


Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 27 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.
İlan daha önce 23 Ağustos olarak duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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