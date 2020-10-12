Oruç Reis, limandan ayrıldı... Bakan Dönmez: Gemimiz Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı

Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Bu NAVTEX'e göre Oruç Reis, Antalya'nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek. Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Yeni görevi için Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açığına demirleyen Oruç Reis, son hazırlıklarını yapıyor. 09.00'da hareket ederek görev yerine gideceği beklenen gemi, sismik araştırmalara başladığı 10 Ağustos'tan bu yana 3500 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde sahilde spor yapan vatandaşların da dikkatini çeken geminin, yeni bir NAVTEX yayımlanmazsa 22 Ekim günü 23.00'de görevi sona ermiş olacak.

#OruçReis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı.



Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.



Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz.



Varsa, mutlaka bulacağız. 🚢 pic.twitter.com/Lfb1YcxGsK — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020

KAŞ'A DOĞRU HAREKET ETTİ

Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı. Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti. Oruç Reis, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.

DEMRE'YE 2 FIRKATEYN GELDİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.

Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.