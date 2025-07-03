Oruç Reis Gemisi İstanbul Boğazı’nda

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Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan ve Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevinde 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, Mavi Vatan'a dönüşünün ardından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Oruç Reis, ilk önce Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, ardından Kilitbahir köyündeki "Dur Yolcu" yazısının önünden geçerek kuzeye doğru ilerledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyecek olan Oruç Reis'in,4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.