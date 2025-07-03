×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Oruç Reis Gemisi İstanbul Boğazı’nda

Güncelleme Tarihi:

#Oruç Reis Gemisi#İstanbul Boğazı#Somali
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 09:24

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, İstanbul Boğazı'ndan geçişi başladı.

Haberin Devamı

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan ve Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevinde 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, Mavi Vatan'a dönüşünün ardından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Oruç Reis Gemisi İstanbul Boğazı’nda

Oruç Reis, ilk önce Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, ardından Kilitbahir köyündeki "Dur Yolcu" yazısının önünden geçerek kuzeye doğru ilerledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyecek olan Oruç Reis'in,4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.

Gözden KaçmasınOruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazından geçtiOruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Oruç Reis Gemisi#İstanbul Boğazı#Somali

BAKMADAN GEÇME!